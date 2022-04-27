Происшествия

Почти 9 лет проведет в колонии пскович за сбыт наркотиков

Жителя Псковского района осудили за сбыт наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Работники прокуратуры поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 53-летнего жителя Псковского района, обвиняемого в нескольких преступлениях по покушению на сбыт и сбыт наркотических средств организованный группой.

Установлено, что 53-летний мужчина «трудоустроился закладчиком» и с декабря 2020 года по май 2021 года приобретал через Интернет оптовые партии наркотиков, которые расфасовывал и раскладывал на территории района и города Пскова. После этого он передавал третьим лицам сведения о местоположении запрещенных веществ для дальнейшего распространения потребителям.

В результате рассмотрения дела суд квалифицировал его действия как 15 покушений на сбыт наркотических средств в группе лиц по предварительному сговору.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 8 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовал на 30 000 рублей и ограничил свободу на 10 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.