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Гражданин Нигерии отправился к друзьям в Уфу без визы и попал под суд в Невеле

Невельский районный суд оштрафовал гражданина Федеративной Республики Нигерия, который без визы пересек границу России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в декабре 2021 года мужчина, находясь на территории Республики Беларусь, без визы решил незаконно пересечь границу России, чтобы посетить друзей в городе Уфе. 30 декабря 2021 года он незаконно пересек границу вне пункта пропуска в Невельском районе. После этого его обнаружили и задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Подсудимый свою вину не признал. Как заявил подсудимый, он не знал, что границу нужно пересекать в определенных пунктах пропуска, в необходимости получения визы сомневался. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 322 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. В соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ, учитывая срок административного задержания и срок содержания до судебного разбирательства под стражей, мужчина освобожден от отбывания указанного наказания.