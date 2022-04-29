Происшествия

Еще одного псковича привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Печорский районный суд оштрафовал псковича за дискредитацию действий военных в социальной сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно протоколу, мужчина был не согласен с действиями России на Украине. Он разместил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» и публично демонстрировал информацию, направленную на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило.