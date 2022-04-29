Происшествия

Псковичка попалась на краже спиртного в супермаркете

22-летняя девушка попалась на краже спиртного в супермаркете в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

2 мая около 3:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая украла из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.