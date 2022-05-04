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Злоупотребившего полномочиями начальника великолукского УЖКХ освободили от штрафа

05.05.2022 18:35|ПсковКомментариев: 0

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника управления ЖКХ администрации города Павла Пейве, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 25 декабря 2019 года по итогам проведения открытого электронного аукциона тогда исполняющий обязанности начальника УЖКХ подписал с индивидуальным предпринимателем контракт об устройстве детской площадки в парковой зоне между площадью Александра Матросова и мемориальным комплексом «Вечный огонь».

Также он подписал приказ «О создании комиссии по приемке выполненных работ по устройству детской площадки», в соответствии с которым он был назначен председателем приемочной комиссии, после чего необходимые меры по контролю и надзора за ходом и качеством работ не принял, говорится в сообщении.

«Павел Пейве подписал предоставленные ему акт о приемке и справку о стоимости работ и затрат, устанавливающие факт выполнения в полном объеме работ по муниципальному контракту, и передал их для организации оплаты, хотя фактически данные работы выполнены не были», – уточнили в пресс-службе.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины и раскаяния в содеянном, принятие мер к заглаживанию вреда, причиненного преступлением, наличие на иждивении малолетних детей.

Приговором суда Павлу Пейве назначили наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей. Но в связи с с истечением срока давности был освобожден от назначенного наказания.

Теги: #штраф #детская площадка #великолукский городской суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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