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Нуждающегося в медпомощи россиянина ищут в Псковской области

14.05.2022 20:54|ПсковКомментариев: 0

41-летний Александр Михайлов пропал в поселке Красная Заря Ибресинского района Республики Чувашия. Местонахождение мужчины неизвестно с 30 апреля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавший может находиться в Нижегородской или Псковской области. 

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в республике Чувашия в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. 

Во что был одет пропавший, неизвестно. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Михайлова, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Теги: #пропал человек #Лиза Алерт Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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