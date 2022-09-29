Происшествия

Ветерана из города Дно обманули мошенники

Около двух миллионов рублей отдали мошенникам три пенсионерки из Пскова и ветеран из Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в сентябре пенсионеркам и ветерану звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. В частности, под предлогами якобы предотвращения несанкционированного доступа к их банковским счетам или незаконного оформления кредита мошенники завладели деньгами пенсионеров в общей сложности на сумму около двух миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.