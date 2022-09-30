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Ревнивая порховичка ответит в суде за ранение возлюбленного в сердце

30.09.2022 17:27|ПсковКомментариев: 0

51-летняя жительница Порховского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. 

3 августа обвиняемая была в доме сожителя в одной из деревень Порховского района. Между ними произошла ссора на почве ревности. Женщина схватила нож и трижды ударила потерпевшего в грудь и бедро, причинив телесные повреждения, в том числе ранение сердца. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. 

Ранее женщину дважды привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью прежнему сожителю с применением колюще-режущих предметов, отметили в ведомстве. 

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее сообщалось о возбуждении по данному факту уголовного дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Теги: #уголовное дело #Порховский район #покушение на убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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