Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Показания счетчиков на даче
Электронная транспортная накладная
чем занять непоседу?
Защита от мошенников
Топ клиник Пскова
Формула счастливой семьи
магнит на электросчетчике
Господин Рейтингомер
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
изменения в комитете по ЖКХ
Кибербуллинг и дети
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Происшествия 30.09.2022 14:130 Пскович потерял зрение после драки с собутыльником 03.10.2022 10:030 Неизвестные стреляли по стае лебедей на великолукском пруду 03.10.2022 09:260 Мужчина заблудился в лесу вблизи дедовичской деревни 03.10.2022 09:150 Россиянка прожила две недели с телом 11-летнего сына 03.10.2022 09:000 Человек погиб при пожаре в Пскове 02.10.2022 19:430 Мертвого телёнка выбросили в кусты в бежаницкой деревне. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Человек погиб при пожаре в Пскове

03.10.2022 09:00|Псков

Человек погиб при пожаре в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании на улице Киселева в Пскове в ведомство сообщили в 4:13. Сгорело неэксплуатируемое строение. Причины пожара устанавливают сотрудники ведомства. В 4:55 они обнаружили погибшего. Личность устанавливается.

Кроме того, в Гдове на улице Богданова полностью изнутри выгорел жилой дом и веранда. Огонь также повредил кровлю. Удалось спасти два жилых дома и хозяйственную постройку. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

В великолукской деревне Шелково огонь повредил веранду жилого дома, хозяйственную постройку и кровлю на обоих зданиях. О пожаре в ведомство сообщили в 10:14. Сотрудникам удалось спасти жилой дом, две хозяйственные постройки, козу и собаку. Предполагается, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике.

В деревне Заситино Себежского района в 14:27 сгорел жилой дом. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате короткого замыкания электропроводки в морозильной камере. Удалось спасти жилой дом, баню и две хозяйственные постройки. 

Также в деревне Борисково Бежаницкого района горели жилой дом и хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в телевизоре. Сотрудники ведомства спасли жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

Теги: #пожарные #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 281 человек
03.10.2022, 10:160 H&M в Пскове распродает товар со скидкой 50% 03.10.2022, 10:080 Из-за шквалистого ветра псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности 03.10.2022, 10:030 Неизвестные стреляли по стае лебедей на великолукском пруду 03.10.2022, 09:550 Международный день врача и Всемирный день трезвости отмечают 3 октября
03.10.2022, 09:420 Работу с гибким графиком пытается найти каждый четвертый пскович - аналитики 03.10.2022, 09:260 Мужчина заблудился в лесу вблизи дедовичской деревни 03.10.2022, 09:240 Спортсмены из Плюссы победили на первенстве Ленинградской области по рукопашному бою 03.10.2022, 09:150 Россиянка прожила две недели с телом 11-летнего сына
03.10.2022, 09:000 Человек погиб при пожаре в Пскове 03.10.2022, 08:502 Диетолог перечислила вредные продукты для пожилых людей 03.10.2022, 08:370 К реализации инвестиционного проекта «Титан-Полимер» привлечены более 200 псковских компаний 03.10.2022, 08:170 Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
03.10.2022, 08:070 Психолог объяснил любовь россиян к скандальным ток-шоу 03.10.2022, 07:550 Издание «Настоящий великолучанин: генерал армии Юрий Якубов» вышло в свет 03.10.2022, 07:380 В России резко вырос спрос на успокоительные препараты 03.10.2022, 07:200 Атлантический циклон несет обильные дожди в Псковскую область
03.10.2022, 07:001 Доходы россиян увеличатся на 1,5 триллиона рублей 02.10.2022, 22:080 В сети DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников 02.10.2022, 22:000 Уролог назвал опухшие ноги сигналом о раке мочевого пузыря 02.10.2022, 21:580 Видеофакт: Вылет одного из экипажей на Кубке России по ралли «Пушкинские Горы-2022»
02.10.2022, 21:390 Псковский астроном-любитель сфотографировал Большую Медведицу 02.10.2022, 21:350 Турнир по мини-футболу провели в честь 625-летия Псковской судной грамоты 02.10.2022, 21:100 Мошенники стали предлагать псковичам купить книги под видом Роспотребнадзора 02.10.2022, 20:580 Дождеприемники ливневой канализации в Пскове готовят к непогоде
02.10.2022, 20:470 Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных в тыловых районах спецоперации 02.10.2022, 20:250 «Скромный Млечный Путь» снял на видео житель Пскова 02.10.2022, 20:040 Число уголовных дел за уклонение от армии в РФ с весны вышло на максимум за 10 лет 02.10.2022, 19:430 Мертвого телёнка выбросили в кусты в бежаницкой деревне. ФОТО
02.10.2022, 19:220 Псковский драмтеатр будет перечислять деньги со спектаклей десантникам 76-ой дивизии 02.10.2022, 19:000 Псковские кикбоксеры завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях 02.10.2022, 18:370 Теракт предотвратили в Кабардино-Балкарии 02.10.2022, 18:150 Нелетных аистов из Смоленской области привезли в Гдовский район
02.10.2022, 17:515 Псковичам советуют пользоваться крышками при готовке в целях экономии 02.10.2022, 17:300 Футбольный клуб «Псков» обыграл «Карелию» в первом матче Кубка СЗФО 02.10.2022, 17:070 Переходный период для интеграции новых регионов в состав РФ продлится до 2026 года 02.10.2022, 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей
02.10.2022, 16:293 «Никому сахар по 59 рублей не нужен?»: псковичи подшучивают над весенним ажиотажем 02.10.2022, 16:090 Новая рабочая неделя в Псковской области начнется с сильных дождей 02.10.2022, 15:590 Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 02.10.2022, 15:390 Жертвой коронавируса в Псковской области стал еще один человек
02.10.2022, 15:200 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО 02.10.2022, 15:000 Путеводитель по пушкинским местам Пскова представили в городской библиотеке 02.10.2022, 14:400 Полиция продолжает искать псковича с татуировкой «За ВДВ» на руке 02.10.2022, 14:200 Михаил Ведерников поблагодарил работников среднего профессионального образования за чуткость и труд
02.10.2022, 14:000 Сближающийся с Землей астероид обнаружили российские обсерватории 02.10.2022, 13:490 В кругу родных: первые встречи проекта «Формула семьи» прошли в Пскове 02.10.2022, 13:400 Водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль в Плюссе 02.10.2022, 13:200 Дожди и до 10°C прогнозируют в Псковской области 3 октября
02.10.2022, 13:090 Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых субъектов 02.10.2022, 13:010 Церемония прощания с Борисом Моисеевым проходит в Москве 02.10.2022, 13:000 Пскович украл из магазина кондитерские изделия 02.10.2022, 12:400 Число погибших в ходе беспорядков после футбольного матча в Индонезии выросло до 174
02.10.2022, 12:200 Проект о цифровой гигиене детей и подростков запустили в России 02.10.2022, 12:111 Два автомобиля столкнулись на круговом перекрестке в Пскове 02.10.2022, 11:400 Две противотанковые мины обнаружили в Палкинском районе 02.10.2022, 11:200 Несколько автомобилей вылетели с трассы на Кубке России по ралли в Пушкинских Горах. ФОТО
02.10.2022, 11:000 Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты 02.10.2022, 10:400 Лесовоз горел в Великих Луках 02.10.2022, 10:210 Въезды к некоторым жилым домам перекроют на улице Ипподромной в Пскове 02.10.2022, 10:000 Эксперт объяснил, вырастут ли цены на гречку и рис в этом году
02.10.2022, 09:400 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов сразился за титул чемпиона мира в среднем весе 02.10.2022, 09:200 Элементы декора украсили фасады Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря 02.10.2022, 09:000 Международный день социального педагога отмечают сегодня 01.10.2022, 22:300 Великолучане поучаствуют в открытом турнире по ММА в Смоленске
01.10.2022, 22:201 Lada и BMW разбились на улице Льва Толстого в Пскове 01.10.2022, 22:100 Более 10 медалей привезли псковские фехтовальщики из Смоленска 01.10.2022, 22:000 Эксперты объяснили, будут ли мобилизованные освобождены от уплаты налогов 01.10.2022, 21:400 Мы гордимся трудовыми подвигами старших поколений великолучан – Николай Козловский
01.10.2022, 21:115 В РПЦ назвали отношения с католической церковью «замороженными» 01.10.2022, 20:560 Студенты коммерческих вузов с госакредитацией получат отсрочку от мобилизации 01.10.2022, 20:370 Более 40% псковичей отложили работу, чтобы посмотреть речь президента – опрос 01.10.2022, 20:164 Минтранс разъяснил порядок доставки грузов фурами из ЕС после 10 октября
01.10.2022, 20:010 Кабачковую икру заготовили в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 01.10.2022, 19:471 Правительство РФ закрыло въезд для перевозчиков грузов из стран, которые ввели санкции 01.10.2022, 19:330 Три новые мастерские открылись в Псковском агротехническом колледже 01.10.2022, 19:113 Интерактив: Печорский район закрыли для посторонних
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru