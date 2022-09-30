Происшествия

Человек погиб при пожаре в Пскове

Человек погиб при пожаре в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании на улице Киселева в Пскове в ведомство сообщили в 4:13. Сгорело неэксплуатируемое строение. Причины пожара устанавливают сотрудники ведомства. В 4:55 они обнаружили погибшего. Личность устанавливается.

Кроме того, в Гдове на улице Богданова полностью изнутри выгорел жилой дом и веранда. Огонь также повредил кровлю. Удалось спасти два жилых дома и хозяйственную постройку. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

В великолукской деревне Шелково огонь повредил веранду жилого дома, хозяйственную постройку и кровлю на обоих зданиях. О пожаре в ведомство сообщили в 10:14. Сотрудникам удалось спасти жилой дом, две хозяйственные постройки, козу и собаку. Предполагается, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике.

В деревне Заситино Себежского района в 14:27 сгорел жилой дом. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате короткого замыкания электропроводки в морозильной камере. Удалось спасти жилой дом, баню и две хозяйственные постройки.

Также в деревне Борисково Бежаницкого района горели жилой дом и хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в телевизоре. Сотрудники ведомства спасли жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.