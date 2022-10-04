Происшествия

Потенциально опасный арахис запретили ввозить в РФ через границу в Себежском районе

Ввоз 25 тонн лущеного арахиса происхождением из Бразилии на территорию России запретили в пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области. Очищенный арахис следовал в адрес московского предприятия из Латвии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудник ведомства установил, что в протоколе испытаний, на основании которого была принята декларация о соответствии, отсутствовали сведения о проведении исследований по показателям: ГХЦГ, ДДТ и ГМО.

«Продукция, качество и безопасность которой не подтверждены, может создать риск причинения вреда здоровью людей. Таким образом, были нарушены обязательные требования Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"», - пояснили в управлении Россельхознадзора.

Ввоз 25 тонн потенциально небезопасного арахиса на территорию Российской Федерации запрещён.