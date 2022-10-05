Происшествия

Украинец пытался незаконно вывезти валюту через границу РФ в Печорском районе

Две попытки незаконного вывоза из Российской Федерации наличных денег пресекли сотрудники пункта пропуска Куничина Гора в Печорском районе. В обоих случаях сумма вывозимой валюты превышала в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

В первом случае гражданин Украины при таможенном контроле не подал пассажирскую таможенную декларацию. В его сумке сотрудники таможни обнаружили денежные средства в евро, долларах, рублях и гривнах. Общая сумма наличных денег в эквиваленте превысила 23,4 тысячи долларов США.

Во втором случае гражданка также не задекларировала и не предъявила таможенному контролю вывозимую ею валюту в евро, фунтах стерлингах, рублях, гривнах и чешских кронах. Общая сумма наличных денег в эквиваленте превысила 12,7 тысячи долларов США.

В обоих случаях возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП (недекларирование наличных денежных средств).