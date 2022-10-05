Происшествия

Житель Палкинского района пришел в гости к матери и пригрозил убить ее сожителя

Житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В апреле в ночное время суток 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был в гостях у своей матери и поругался с ее сожителем. В результате ссоры между ними завязалась борьба, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, при этом угрожая ему убийством. Пострадавший реально воспринял угрозы злоумышленника, испугался за свою жизнь и здоровье.

Мужчину могут привлечь к ответственности в соответствии со статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).