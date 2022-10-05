Происшествия

Мужчина уехал на голубом автомобиле и пропал в Невельском районе

Александра Воробьева 1984 года рождения разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, каштанового цвета волосы, карие глаза.

В какую одежду был одет мужчина - неизвестно. 2 октября он уехал на голубом автомобиле Ford Focus в неизвестном направлении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Воробьева, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.