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Псковский суд оштрафовал Дениса Камалягина* за дискредитацию ВС РФ

Псковский суд оштрафовал Дениса Камалягина* за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«Подсудимый совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания межнационального мира и безопасности», – говорится в сообщении.

Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

На данный момент Денис Камалягин* находится заграницей.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошли обыски в рамках дела о дискредитации ВС РФ у Дениса Камалягина*, депутата собрания Завеличенской волости от партии «Яблоко» Николая Кузьмина, активистки Екатерины Новиковой и в креативном пространстве «Шаг».

*признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом