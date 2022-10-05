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Полиция продолжает розыск без вести пропавшей великолучанки

08.10.2022 19:26|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Галину Королеву 1951 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 23 августа 2019 года женщина ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

На вид: 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

Теги: #пропал человек #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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