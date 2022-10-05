Происшествия

Безработные великолучанки фиктивно зарегистрировали двух россиян

Две безработные великолучанки подозреваются в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в сентябре текущего года в доме на территории ВеликихЛук две безработные горожанки, 1963 и 1973 годов рождения, осуществили фиктивную постановку на регистрационный учет двух граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как отметили в ведомстве, такой случай далеко не единичный. Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния, уточнили в пресс-службе.