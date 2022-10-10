Происшествия

Латиноамериканцы пытались пешком покинуть РФ через границу в Псковской области

Попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности России.

Семь граждан из стран Латинской Америки, не имея при себе действительных российских виз, пытались пересечь границу России с Латвийской Республикой пешком по лесному массиву, в обход установленных пунктов пропуска. Нарушителей задержал наряд пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Себежский районный суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 322 УК РФ. Иностранцам назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.