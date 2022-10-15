Происшествия

Соседка выстрелила пенсионерке в лицо из-за ссоры питомцев во время прогулки

Соседка выстрелила пенсионерке в лицо в Екатеринбурге из-за ссоры питомцев во время прогулки.

Источник: ОТВ

Во время прогулки собака потерпевшей загнала кошку, которая тоже гуляла на улице с хозяйкой, на дерево. И якобы из-за вывихнутой лапки женщина решила отомстить. Дождалась пенсионерку в укромном месте и выстрелила в упор в щёку из газового пистолета, сообщает ОТВ.

«Когда я пришла вся в крови, мне вытирали подбородок и грудь, с меня всё текло как с поросёнка. У меня 25 числа у внука день рождения, я обещала свозить его в бассейн. Я не смогу этого сделать. Как я должна ребёнку пятилетнему объяснить, что бабушку подстрелили средь бела дня?» - рассказала пострадавшая.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.