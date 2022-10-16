Происшествия

В России алабай покусал ребенка и загрыз нескольких собак

Под Челябинском алабай покусал ребенка, а перед этим в городе загрыз собаку. Информация о нападениях пса появилась в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что полиция сейчас разыскивает его хозяина, сообщает портал 74.ru.

Сообщается, что алабай в ошейнике, но без поводка и намордника бегал по Челябинску и нападал на собак, которые гуляли со своими хозяевами. По словам Натальи Киршиной, этот пес набросился на ее французского бульдога в сквере на Красного Урала. Прохожие помогли отбить питомца, но травмы оказались настолько серьезными, что он скончался.

Жительница Красноармейского района Марина Хитрова рассказала, что алабай покусал ее дочь, когда та вышла погулять с собакой, а домашнего питомца загрыз насмерть.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что первое заявление о нападении алабая на собаку в Челябинске поступило в полицию 9 октября. А спустя несколько дней тот же пес набросился на ребенка в Красноармейском районе. Как оказалось, алабая за город забрал неравнодушный мужчина, он приютил пса и попытался найти его хозяина.

«Собака покусала ребенка, пострадавшая находится в больнице, определяется степень тяжести травм. Сейчас там работают сотрудники по делам несовершеннолетних, опрашивают очевидцев, устанавливают хозяина этого пса в рамках административного производства», - прокомментировали в полицейском главке.