Мошенники вновь обманули псковских пенсионеров

Неизвестные злоумышленники, представляясь правоохранителями, представителями банковских и других организаций, обманным путем завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Дно на общую сумму около трех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, незнакомцы с использованием телефонов и мессенджеров настойчиво предлагали собеседникам якобы во избежание крупных финансовых потерь незамедлительно перевести сбережения на «безопасный счет», что те и сделали.

Потерпевшие, среди которых оказались и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.