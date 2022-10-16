Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Печорском районе

Женщина погибла при пожаре в Печорском районе 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании на улице Парижской Коммуны, 22 в Новом Изборске в ведомство сообщили в 3:36. В двухэтажном жилом доме размером 16х20 метров выгорела квартира размером 8х10 метров по всей площади, сгорела кровля.

Владелец, женщина 1956 года рождения, обнаружена погибшей. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования в квартире.

Кроме того, 14 октября в 10:44 на пульт управления МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Гора Псковского района. Из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи выгорело чердачное помещение.