Происшествия

Две бани сгорели в Псковской области ночью 16 октября

Две бани сгорели на территории Псковской области ночью 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, на пульт управления МЧС в 2:31 поступило сообщение о возгорании в СНТ «Надежда» на улице Лазурной. Из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи сгорела баня размером два на два метра.

В 4:48 в ведомство сообщили о возгорании в Дедовичах на улице Садовой. Баня размером три на четыре метра выгорела изнутри по всей площади из-за нарушений правил безопасности печи при ее устройстве.

Кроме того, пожар произошел ночью в Пскове на Ленинградском переулке. Сообщение о возгорании поступило в 1:57. В жилом доме в прихожей огнем повреждены потолок и стена из-за короткого замыкания электропроводки.