Происшествия

«От удара подлетела»: автомобиль сбил собаку на глазах у детей в Себеже

Водитель автомбиля Audi сбил собаку на дороге в Себеже. Об этом сообщила очевидец происшетсивия в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: Подслушано в Себеже

«Очень интересно посмотреть, где на такой скорости у нас ездить разрешено. От удара собака подлетела и моментально умерла. Была сбита целенаправленно, это очевидно, поехал дальше и прибавил скорости. Рядом пешеходный переход, Собаку сбил при трех детях, дети в слезах», - рассказала местная жительница.

Она из подписчиц отметила, что эта собака была любимицей всего города, которую подкармливали жители.

«Это собака - Няша! Еë полгорода точно знали и любили! Лично мне она была как родная, хоть и не моя! До сих пор руки трясутся после увиденного! Мои дети с ней выросли! Самая добрая и безобидная собачка! Я искренне надеюсь, что этому человеку, который сбил еë, вернëтся всë бумерангом! Дети никак не могут успокоиться! Плачут! Настоящая психологическая травма», - рассказала еще одна подписчица.