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Пьяный великолучанин избил незнакомую женщину

19.10.2022 08:09|ПсковКомментариев: 0

Прокурор Великих Лук утвердил обвинительный акт в отношении 26-летнего местного жителя, который избил незнакомую женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Установлено, в мае 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одного из многоквартирных домов города Великие Луки из хулиганских побуждений нанес ранее не знакомой девушке один удар кулаком правой руки в область лица, причинив тем телесное повреждение в виде перелома костей носа с ссадиной в области спинки носа с отеком мягких тканей, кровоподтеками в подглазничных областях.

Санкция пункта «а» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, пояснили в ведомстве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Теги: #великие луки #прокуратура #избиение
Источник: Псковская Лента Новостей
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