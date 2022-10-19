Происшествия

Великолучанин обезобразил лицо работника автосервиса из-за громкой музыки и попал в колонию

Великолучанин обезобразил лицо работника автосервиса из-за громкой музыки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В апреле 2019 года местный житель, будучи недовольным наличием по соседству с его домом помещения автосервиса, в котором, по его мнению, громко играла музыка, взял нож и отправился к работникам службы.

Он спровоцировал ссору и ударил одного мужчину ножом в левый бок, второго полоснул ножом по лицу.

«В результате действий подсудимого по всей поверхности лица потерпевшего образовались неизгладимые рубцы, которые заметны на расстоянии и бросаются в глаза, в связи с чем лицо приобрело неэстетичный и неестественный вид, вызывающий отторжение у окружающих», – отметили в прокуратуре.

Великолучанина признали виновным. Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.