Происшествия

Почти 30 уголовных дел возбудили в отношении директора «Невельских теплосетей»

Дознаватель управления ФССП России по Псковской области возбудил 29 уголовных дел в отношении директора МУП «Невельские теплосети» по части 2 статьи 315 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Директор МУП "Невельские теплосети" по решениям суда обязан оплатить задолженность различным предприятиям за использованные энергоресурсы. На счету предприятия 29 таких исполнительных производств на общую сумму задолженности более 200 миллионов рублей», - пояснили в пресс-службе.

В ходе принудительного исполнения руководитель неоднократно предупреждался об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Дознаватель инициировал назначение финансовой экспертизы, которая позволила подтвердить имеющуюся финансовую возможность предприятия исполнить решения суда в полном объёме, однако директор предприятия к оплате задолженностей не приступил.

«На основании данного факта дознаватель возбудил 29 уголовных дел по части 2 статьи 315 УК РФ», - добавили в ведомстве.