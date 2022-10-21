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Происшествия

Пропавшего в марте великолучанина продолжает искать полиция

22.10.2022 10:53|ПсковКомментариев: 0

Александра Лобанова 1982 года рождения продолжают искать в Великих Луках, его местонахождение неизвестно с 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Он был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

Теги: #великие луки #пропал человек #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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