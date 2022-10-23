Происшествия

700 тысяч рублей лишились жители Псковской области после контактов с мошенниками

Трое жителей Пскова и Великих Лук поддались на различные уловки злоумышленников и лишились денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, псковичу и двум великолучанам в эти октябрьские дни звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогами, якобы, предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к банковским счетам клиентов или списания имеющихся сбережений они завладели денежными средствами своих жертв на общую сумму около семисот тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. В этой связи полиция напоминает о мерах безопасности, которых следует придерживаться в такого рода ситуациях.