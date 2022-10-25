Происшествия

Глухонемого псковича разыскивают на протяжении 10 месяцев

Романа Васильева 1977 года рождения разыскивает псковский отдел уголовного розыска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По имеющимся данным, мужчина с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, темные короткие волосы с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Был одет в темную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утепленные, короткие с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят позвонить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.