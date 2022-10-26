Происшествия

За сбыт наркотиков 23-летний пскович отправится в тюрьму на 6 лет

23-летнего жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В декабре 2020 года на территории города Пскова молодой человек через тайник-закладку сбыл наркотик массой 1,19 г. В судебном заседании он признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Молодой человек взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.