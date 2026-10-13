Три пожара произошло из-за короткого замыкания в Псковской области за сутки

На три возгорания произошло на территории Псковской области по причине короткого замыкания за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 10:44 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Спицино Гдовского муниципального округа. Дом выгорел изнутри по всей площади. Кровлю также уничтожил огонь.

На месте работали семь специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Затем, в 00:16 в деревне Терептино Порховского МО сгорел жилой дом. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и три единицы техники.

В 4:03 на улице Приозерной в деревне Нюссо Великолукского МО сгорело бесхозное строение. Спасены две хозяйственные постройки. Привлекались три специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.