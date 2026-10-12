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Псковский суд взыскал 30 тысяч рублей с владельца лошади, ударившей ребенка

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Псковский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Псковского района, действующей в интересах своей маленькой дочери, к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации морального вреда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование иска указано, что в конце мая 2025 года истец с несовершеннолетним ребенком, 2020 года рождения, посетили конно-спортивный клуб «Возрождение», расположенный в поселке Писковичи Псковского муниципального округа, где лошадь ударила девочку задним копытом в живот и предплечье. Изначально истец просила суд взыскать с ответчика компенсацию морального ущерба в размере 200 тысяч рублей, потом исковые требования уменьшила до 50 тысяч рублей. 

Суд в ходе рассмотрения дела установил, что индивидуальный предприниматель является законным владельцем лошади, представляющей собой источник повышенной опасности, ситуация произошла на территории конно-спортивного клуба, деятельность которого контролируется ответчиком. 

Учитывая причиненные ребенку повреждения, не повлекшие вред здоровью, перенесенные нравственные и физические страдания, суд взыскал с ответчика в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также удовлетворил требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя. 

Решение в законную силу не вступило.

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