Происшествия

«Большая черная собака» запугала псковичку и оказалась в приюте

Жительница Пскова пожаловалась на сайте губернатора на «большую черную собаку», которая ведет себя агрессивно и, по словам женщины, кидается на прохожих.

«Скажите пожалуйста, до каких пор жильцы прилегающих домов по улице Новгородская,12 будут терпеть этот беспредел? Два года в нашем дворе бегает большая черная агрессивная собака на самовыгуле. Каждый раз, когда вожу ребенка в школу, приходится отбиваться от нее подручными средствами. Это вообще нормально? Я жаловалась и в комитет по ветеринарии, и звонила в УГХ. Куда мне ещё нужно обратиться, чтобы ходить безопасно по своему двору?» - спросила местная жительница.

Глава администрации города Пскова Борис Елкин ответил женщине, что отловом беспризорных животных занимается АНЗО «Шанс», которая и отловила пса по заявке УГХ Пскова. Он также сообщил, что зооволонтеры перед отловом наблюдали за собакой и опрашивали соседей.

По словам жильцов дома, собака постоянно проживает в этом дворе уже несколько лет, и до сих пор на нее никто не жаловался. Жители близлежащих домов заботятся о ней и кормят. Служба АНЗО «Шанс» мониторила ситуацию в отношении этой собаки. В результате наблюдения оказалось, что немотивированной агрессии в отношении человека данная собака не проявляет, рассказал сити-менеджер.

Волонтеры отловили собаку, которой предстоит первичный ветеринарный осмотр, вакцинация от бешенства, маркирование, кастрация и 14-дневный карантин. После, по словам Бориса Елкина, пес будет опущен с биркой в ухе на прежнее место обитания.