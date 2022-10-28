Происшествия

Семья отравилась арбузом в России, погиб ребёнок

Семья отравилась арбузом в Кировском районе Волгограда, погиб ребёнок. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

27 октября после употребления арбуза, купленного накануне в овощной палатке, расположенной напротив дома №84а на улице 64-й Армии, 58-летний мужчина, а также его несовершеннолетние внуки почувствовали недомогание. В связи с ухудшением состояния 28 октября детей госпитализировали в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался 5-летний мальчик. В настоящее время 11-летней девочке продолжает оказываться необходимая помощь, угрозы ее жизни нет.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть малолетнего мальчика наступила в результате токсического гастроэнтерита.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователи территориального подразделения совместно со следователями-криминалистами регионального управления СКР выехали для проведения комплекса неотложных следственных действий. В ходе осмотра овощной палатки изъяты все арбузы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.