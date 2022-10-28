Происшествия

Россиянин представился полицейским и избил жену в магазине

Екатеринбуржец в продуктовом магазине избил свою жену.

Видео: Ura.ru

«Мужчина у всех на глазах избил женщину, уверяя всех вокруг, что это его жена. Люди грозились вызвать полицию, в ответ он прокричал, что работает в полиции, и ему ничего не будет», — ссылается на слова очевидца «Ura.ru».

Издание отправило запрос в полицию Екатеринбурга.

«Сообщений в полицию по данному факту не поступало. Сотрудники территориального ОВД проверят опубликованную информацию. Пострадавшая женщина может обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102(02)», — рассказал представитель ведомства.