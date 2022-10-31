Происшествия

Мужчину со шрамом на животе продолжают искать в Псковском районе

Владимира Антонова 1942 года рождения разыскивают в Псковском районе. 6 апреля 2019 года мужчина ушёл из дома в Серёдке, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном отделе МВД России.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы пропавшего: на вид 70 лет, рост 160-174 сантиметра, средней полноты, тёмные волосы, на животе имеется послеоперационный шрам ниже пупка.

Мужчина был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синее брюки и сапоги тёмно-зелёного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 676-851, 676-872.