Происшествия

Почта России прокомментировала хищение денег из кассы островского отделения

Управление федеральной почтовой связи в Псковской области выразило сожаление в связи с хищением денег из кассы отделения Почты России в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

«Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы сотрудничаем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи», - заверили в пресс-службе и отметили, что этот инцидент не отразился на клиентах Почты России.

Факт хищения выявила служба безопасности Почты России. Почта передала в правоохранительные органы все материалы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, почти 80 тысяч рублей из кассы похитила начальник отделения почтовой связи.

