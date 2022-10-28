Происшествия

Начальник отделения почты в Острове присвоила почти 80 тысяч рублей

Начальник отделения почтовой связи в Острове похитила из кассы почти 80 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В период с ноября 2021 года по август 2022 года подозреваемая, выполняя обязанности начальника отделения почтовой связи «Остров-2» Островского почтамта, похитила деньги из кассы отделения почти на 80 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Обстоятельства совершенного преступления выясняют.