Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы по городскому автобусу в Пскове

Уголовное дело возбудили в связи со стрельбой по автобусу, принадлежащему государственному предприятию Псковской области «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото очевидцев происшествия

Вечером 29 октября неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по автобусу, двигавшемуся по маршруту №4 от остановки «Морозовская ветка» к остановке «Кресты».

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Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Виновному грозит наказание от штрафа в размере не менее 500 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.