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Псковское УФАС выявило нарушения при закупке томографа комитетом по здравоохранению

Арбитражный суд Псковской области подтвердил факт нарушения контрактного законодательства при закупке томографа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Жалоба на содержание аукционной документации на поставку системы рентгеновской компьютерной томографии поступила в УФАС Псковской области от одного из потенциальных участников закупки.

По мнению заявителя, заказчик - комитет по здравоохранению Псковской области, - в описании объекта закупки указал дополнительные характеристики медицинского изделия, что, по его мнению, ограничило конкуренцию.

К системам компьютерной томографии были определены характеристики, которым должны соответствовать закупаемые товары. И дополнительные характеристики для оборудования этой категории заказчик может установить только в случае четкого обоснования своей потребности, уточнили в ведомстве.

Антимонопольщики в ходе внеплановой проверки и изучения документации пришли к выводу, что заказчик установил значительное количество дополнительных характеристик закупаемым томографам – например, минимальное время одного оборота рентгеновской трубки, скорость перемещения стола и другие. Это ограничило возможность некоторых российских производителей участвовать в закупках, тогда как в целом их оборудование подходило под запросы заказчика. При этом заказчик не смог предоставить подтверждений, почему оборудование без указанных требований ему не подходит для выполнения поставленных задач.

Заказчику было выдано предписание отменить результаты закупки, внести изменения в документацию и заново провести торги.