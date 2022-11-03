Происшествия

Псковская таможня возбудила 15 дел по фактам незаконного перемещения наличных денег

Псковская таможня возбудила 15 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения наличных денежных средств, а также 3 уголовных дела с марта по октябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Северо-Западного Таможенного управления Наталья Князева.

Сотрудники таможенных постов на российско-латвийской и российско-эстонской границе при контроле вывоза из России наличных денежных средств выявили 5 фактов сокрытия и 10 случаев недекларирования иностранной валюты.

При декларировании иностранной валюты, превышающей разрешенные нормы, таможенники запретили вывоз из России более 3,6 млн долларов США и отказали в выпуске по 182 пассажирским таможенным декларациям.

Сумма незаконно перемещаемых денежных средств за этот период составила по уголовным делам - 93 299 долларов США и 20 000 евро, по административным делам – 149 545 долларов США, 80 838 евро, 1 557 528 украинских гривен, 551 фунт стерлингов.