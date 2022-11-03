Происшествия

Псковичка «обокрала» себя на 100 тысяч рублей и заявила в полицию

Псковичка «обокрала» себя на 100 тысяч рублей и заявила в полицию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Женщина решила заявить о своем банкротстве с целью списания долгов по кредитам. Она надела маску и через банкомат сняла со своей карты 100 тысяч рублей, после чего заявила в полицию о том, что у нее похитили деньги с потерянной карты. Сотрудники полиции провели проверку и установили, что деньги с карты сняла сама заявительница.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). После расследования его направили в Псковский городской суд для рассмотрения.