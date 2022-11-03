Происшествия

Стали известны подробности пожара в доме на улице Воровского в Пскове

Шесть человек выезжали тушить пожар в доме №11а по улице Воровского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомство о возгорании в одноэтажном жилом доме сообщили в 13:39.

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На место происшествия для ликвидации выезжала пожарно-спасательная бригада в составе шести человек и двух единиц техники.