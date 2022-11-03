Происшествия

Московский префект застрелил егеря во время охоты

В Смоленской области 60-летний егерь Василий Андреев скончался от ранения во время охоты на кабана с участием префекта ЦАО Москвы Владимира Говердовского. Несчастный случай произошел на территории охотхозяйства «Восток» в районе деревни Ивино.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Префект целился в кабана из карабина Blaser с прибором ночного видения, но попал в егеря. Мужчина получил пулю в область правой подмышки, которая вошла в грудную клетку. Медикам не удалось его спасти.