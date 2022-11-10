Происшествия

Более четырех тонн руколы уничтожат в Псковской области

Более четырех тонн зараженной руколы выявили на складе временного хранения, расположенном в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

В ходе фитосанитарного контроля сотрудники ведомства обнаружили на растениях насекомых. После лабораторной экспертизы подтвердилось, что вредителем являлся калифорнийский цветочный трипс.

«Выпуск 4,3 тонн руколы на территорию Российской Федерации запрещён, растительная продукция по решению собственника подлежит уничтожению», - сообщили в ведомстве.