Лысый мужчина в кепке пропал в псковской деревне Родина

81-летний Александр Лебедев пропал в деревне Родина Псковского муниципального округа. 24 октября мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, обрит наголо, голубые глаза. Был одет в темно-серую куртку, черные брюки, черные ботинки и серую кепку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.