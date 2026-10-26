Беспилотники уничтожили над Псковской областью ночью

Беспилотники уничтожили над территорией Псковской области в течение прошедшей ночи, с 20:00 25 октября до 9:00 26 октября. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными силами ПВО уничтожены 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона», - говорится в сообщении.

На данный момент беспилотную опасность отменили в Псковской области.