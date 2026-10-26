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В Великих Луках задержали мужчину при попытке украсть джин

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Жителя города Великие Луки задержали 23 октября при попытке украсть джин из магазина на проспекте Ленина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

23 октября росгвардейцы задержали жителя Великих Лук, мужчину 1985 года рождения. Мужчина похитил из торгового зала магазина джин.

В городе Пскове также задержали гражданку 2000 года рождения, которая совершила кражу двух игрушек-кукол и соли для ванны на улице Труда на сумму около шести тысяч рублей.

Также 24 октября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который совершил хищение водки из магазина на улице Коммунальная.

А 25 октября росгвардейцы задержали молодого человека 1991 года рождения, подозреваемого в хищении автомобильных ароматизаторов из магазина.

Во всех случаях сотрудники вневедомственной охраны оперативно отреагировали на сигналы тревоги и пресекли противоправные действия. Задержанные переданы в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств и принятия процессуальных решений.

Управление Росгвардии по Псковской области напоминило, что сотрудники вневедомственной охраны несут круглосуточное дежурство и готовы незамедлительно прийти на помощь в случае возникновения угрозы безопасности граждан или имущества.

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