Хозпостройка горела во 2-м псковском переулке Шабаново

Хозяйственная постройка горела в Пскове во 2-м переулке Шабаново 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 18:20. В хозпостройке огнем повреждена кровля по всей площади.

Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Часом позже, в 19:24, в Пскове на улице Вокзальной на открытой контейнерной площадке сгорел пластиковый мусорный контейнер. На месте работали четыре специалиста МЧС России и одна единица техники.

А в субботу в 21:52 в деревне Недомерки Новосокольнического муниципального округа сгорело бесхозное строение. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.