Автомобиль Volkswagen Transporter горел в невельской деревне

Автомобиль Volkswagen Transporter T4 1998 года выпуска горел в деревне Ровное Невельского муниципального округа 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 12:05. Транспорт выгорел изнутри по всей площади. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

На месте работали два специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.